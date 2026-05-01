27.05.2026

Bürgerkrieg

Militäroffensive in Myanmar

Junta verzeichnet Geländegewinne; Widerstand der Minderheiten unter Druck

Von Thomas Berger

Von Frieden konnte in Myanmar seit dem Putsch im Jahr 2021 keine Rede sein. Im Mittelpunkt der ausländischen Berichterstattung stand seit dem Jahreswechsel aber die politische Bühne. Auf der versuchte sich das Militärregime mit dem Urnengang, von dem oppositionelle Kräfte weitgehend ausgeschlossen waren und der deswegen als »Scheinwahl« eingestuft wurde, eine gewisse Legitimität zu verschaffen. Juntaoberbefehlshaber Min Aung Hlaing stieg wie erwartet zum neuen Präsi...

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