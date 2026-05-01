Zum Inhalt der Seite
27.05.2026
Bürgerkrieg

Militäroffensive in Myanmar

Junta verzeichnet Geländegewinne; Widerstand der Minderheiten unter Druck

Von Thomas Berger
Von Frieden konnte in Myanmar seit dem Putsch im Jahr 2021 keine Rede sein. Im Mittelpunkt der ausländischen Berichterstattung stand seit dem Jahreswechsel aber die politische Bühne. Auf der versuchte sich das Militärregime mit dem Urnengang, von dem oppositionelle Kräfte weitgehend ausgeschlossen waren und der deswegen als »Scheinwahl« eingestuft wurde, eine gewisse Legitimität zu verschaffen. Juntaoberbefehlshaber Min Aung Hlaing stieg wie erwartet zum neuen Präsi...

Artikel-Länge: 3622 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                                                                       Kinderbeilage