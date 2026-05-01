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27.05.2026
»Reform« der Pflegeversicherung

Ohne Nachwuchs soll Beitrag höher sein

Neue »Reform«-Zumutung: Warken will Pflegeversicherung für Kinderlose teurer machen

Von Michael Merz
Die deutsche Bevölkerung verarmt zusehends, die Inflation erklimmt ständig neue Rekordhöhen, die Energiepreise etwa sind 10,1 Prozent teurer als im Vorjahr. Während die Wirtschaftszahlen abrauschen und sich die Zahl der Erwerbslosen bei mehr als drei Millionen eingepegelt hat, legt die Regierung die Sense an den Achtstundentag und verfällt in ständig neue aktionistische Ideen. Die neueste Zumutung aus der CDU/CSU-SPD-Koalition: Bundesgesundheitsministerin Nina Warke...

Artikel-Länge: 4644 Zeichen

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