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27.05.2026
Konkurrenz

Überkapazität bei Propaganda

Grüne und deutsches Kapital haken sich vor China-Besuch von Wirtschaftsministerin Reiche unter

Von Nico Popp
Der Chor aus Politik und Kapitallobby, der am Dienstag den Aufbruch von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zu ihrem China-Besuch umrahmte, hat einen auffallend konfrontativen Ton angeschlagen. Selbstverständlich waren die Grünen zur Stelle, die sich immer rabiater überall dort in die erste Reihe drängen, wo Konflikte mit politischen und wirtschaftlichen Konkurrenten des »Westens« bzw. EU-Europas zuzuspitzen sind. An Reiche richteten sie den Vorwurf, ...

Artikel-Länge: 3565 Zeichen

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