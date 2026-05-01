28.05.2026

Portugal

Der lange Weg in die Diktatur

Die 1910 ausgerufene Erste Republik Portugal war von Anfang an in der Krise. Vor 100 Jahren wurde sie durch einen Militärputsch zu Fall gebracht

Von Nikolas Sisic

Republikanische Offiziere, revolutionäre Matrosen, bewaffnete Zivilisten und die Geheimgesellschaft Carbonária stürzten am 5. Oktober 1910 in Lissabon die konstitutionelle Monarchie. Das System, das sie beseitigten, hatte sich zu diesem Zeitpunkt politisch bereits erschöpft. Die herrschende Oligarchie hatte lange mittels des »rotativismo« – das Zweiparteiensystem mit alternierendem Machtwechsel, das die portugiesische konstitutionelle Monarchie kennzeichnete, sowie ...

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