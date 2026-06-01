05.06.2026

Literaturgeschichte

Blick von ganz unten

Spuren lesen, Spuren legen. 190 Jahre »Woyzeck« von Georg Büchner. Zur Aktualität eines Werkfragments

Von Hans Otto Rößer

Das Jahr 1836 war Georg Büchners letztes vollständiges Lebensjahr. Am 17. Oktober des Jahres wurde er 23 Jahre alt. Am 3. Februar 1837 erkrankte er an Typhus, wurde bettlägerig und starb am 19. Februar. Die für Büchners Lebensplanung wichtige Entscheidung fiel bereits im Herbst 1835. Er gab das Berufsziel Arzt auf und konzentrierte sich auf die Laufbahn eines Hochschullehrers entweder der Naturwissenschaft oder der Philosophie an der erst 1833 gegründeten Universitä...

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