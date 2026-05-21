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21.05.2026
Vermietung an Lohnabhängige

Urteil wegen Bruchbuden

Frankreich: Lohnabhängige siegen vor Gericht

Von Georges Hallermayer
In Deutschland werden Mietrechtsstreitigkeiten in aller Regel zugunsten des Eigentums, das heißt zugunsten des Vermieters entschieden. Besonders krasse Fälle, wenn Schrottimmobilien an Lohnabhängige vermietet werden, kommen gar nicht erst vor Gericht. Kurz hinter der französisch-deutschen Grenze hat ein Fall gezeigt, dass es auch anders geht. Le Republicain Lorrain, die lothringische Monopolzeitung, berichtete Anfang Mai: Das »tribunal correctionnel«, das Strafgeric...

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