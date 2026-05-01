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27.05.2026
Deutsch-deutsche Geschichte

Ein offener Weg

Vor 60 Jahren: Walter Ulbrichts Vorschläge für ein vereinigtes Deutschland – ohne die Herrschaft des Kapitals

Von Jens Mehrle
Die Geschichte der DDR als abgeschlossenes Kapitel zu betrachten, verleitet dazu, sie immer wieder von ihrem Endpunkt her zu erzählen und so den produktiven Ansatz, mit dem Geschichte als offener Prozess über die Fragen der jeweiligen Gegenwart erschließbar wird und wirkliche Aneignung beginnt, zu verfehlen. Verständnissinnigkeit und Kritik von Sekundärliteratur hat sich auch an ihren Gegenständen und Quellen zu messen. So kann eine längst überholt geglaubte politis...

Artikel-Länge: 22761 Zeichen

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