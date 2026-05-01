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26.05.2026
Fußball

Weltklasse

Barças Frauen gewinnen die Champions League

Von André Dahlmeyer
Am Sonnabend fand im Ullevaal-Stadion der norwegischen Hauptstadt Oslo vor 25.000 Zuschauern das Finale der 25. Champions League der Frauen zwischen dem FC Barcelona und Rekordsieger Olympique Lyon statt. Für die Französinnen war es das zwölfte CL-Finale, acht davon haben sie gewonnen. Zwischen 2016 (Reggio nell’Emilia) und 2020 (San Sebastián) fünfmal hintereinander, darunter dreimal gegen die Werkselfen des VfL Wolfsburg. Die Katalaninnen standen erstmals 2019 in ...

Artikel-Länge: 2565 Zeichen

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