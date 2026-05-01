Zum Inhalt der Seite
26.05.2026
Aus den Unterklassen

Spurensuche

Von Marco Bertram
Mein Vater arbeitete für das ORWO-Kombinat, in dem Zusammenhang fiel ab und an der Name Böhlen. Für mich als Kind klang das immer nach Bohle, Sohle oder nölen. Im Haack-Atlas lagen die Symbole der chemischen Industrie im Raum Halle-Saale eng beisammen. Bitterfeld, Leuna, Buna, Böhlen – viel »Rabota« und strenge Luft. Bereits als Kind hatte ich mitbekommen, dass ab und zu auch Außenseitervereine wie Chemie Böhlen und Motor Suhl in der DDR-Oberliga spielten. Kumpels b...

Artikel-Länge: 2854 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe