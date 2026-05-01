26.05.2026

Spurensuche

Von Marco Bertram

Mein Vater arbeitete für das ORWO-Kombinat, in dem Zusammenhang fiel ab und an der Name Böhlen. Für mich als Kind klang das immer nach Bohle, Sohle oder nölen. Im Haack-Atlas lagen die Symbole der chemischen Industrie im Raum Halle-Saale eng beisammen. Bitterfeld, Leuna, Buna, Böhlen – viel »Rabota« und strenge Luft. Bereits als Kind hatte ich mitbekommen, dass ab und zu auch Außenseitervereine wie Chemie Böhlen und Motor Suhl in der DDR-Oberliga spielten. Kumpels b...

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