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26.05.2026
Biologie

Tod als Lebensgemeinschaft

Walkadaver: Eine Funktion im Ökosystem der Meere

Von Felix Bartels
Der Tod hat viele Namen, letzthin nannte man ihn Hope oder Timmy. Wochenlang musste das Tier sich in der Ostsee quälen, nun liegt es in den Shallows vor der dänischen Insel Anholt. Erneut, diesmal um wirklich zu sterben, ins Flache verirrt. »Kadaver« bedeutet übrigens so viel wie »fallen«, der Normalfall eines sterbenden Wals ist der Walfall, das Absinken des Körpers auf den Meeresgrund. Dieser Vorgang macht ein festes Element im Ökosystem der Meere aus. Seit den sp...

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