26.05.2026

Literaturgeschichte

Zeche und Zeichen

Vom Hauer zum Schriftsteller. Max von der Grün war der erfolgreichste schreibende Arbeiter der Bundesrepublik

Von Enno Stahl

Max von der Grün ist heute etwas in Vergessenheit geraten. Es gibt nahezu keine Neuauflagen seiner Bücher und auch die in dem kleinen Bielefelder Pendragon-Verlag erschienene Werkausgabe ist inzwischen schon fünfzehn Jahre her. In den 1970er und 1980er Jahren aber war von der Grün ein berühmter Autor, einer der wenigen echten »Arbeiterschriftsteller« der Bundesrepublik. Von der Grün wurde als nichteheliches Kind in Bayreuth geboren und wuchs zunächst bei seinen Groß...

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