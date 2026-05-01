26.05.2026

Wagniskapital (1)

Von Helmut Höge

Die Deutsche Bank wirbt mit dem Spruch: »Investieren Sie in das, was wirklich zählt: die Welt.« Worin sonst? Die Kredite verkaufenden Banken haben oft eine unglückliche Eigenwerbung. Die Volksbank verspricht »Flügel für die Zukunft« und die Sparda-Bank »Wenn ich groß bin, will ich auch Ossi werden.« Umgekehrt nannte ein Köpenicker seinen Laden in Wilmersdorf »Deutsch-Rap-Späti«, was in dem biederen Witwenbezirk ein gewagter Geschäftsname ist. Ähnlich mutig war in de...

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