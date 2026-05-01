Zum Inhalt der Seite
26.05.2026
Musik

Empfindsames Subjekt

Der Pianist Szymon Nehring spielt Karol Szymanowski

Von Kai Köhler
Zeit seines Lebens hat der polnische Komponist Karol Szymanowski (1882–1937) immer neue Einflüsse verarbeitet, ohne dabei den eigenen Ton zu verlieren. Erst in den letzten 15 Jahren vor seinem Tod spielte für ihn die Folklore seines Heimatlandes eine größere Rolle. Volkstümelnd wurde er dabei nie: In den zwanzig Mazurken für Klavier von 1924/25 bleibt der Tanzcharakter zwar unverkennbar, doch gibt es gegenläufige Rhythmen und eine anspruchsvolle Melodieführung. Viel...

Artikel-Länge: 2708 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe