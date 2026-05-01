26.05.2026

Musik

Empfindsames Subjekt

Der Pianist Szymon Nehring spielt Karol Szymanowski

Von Kai Köhler

Zeit seines Lebens hat der polnische Komponist Karol Szymanowski (1882–1937) immer neue Einflüsse verarbeitet, ohne dabei den eigenen Ton zu verlieren. Erst in den letzten 15 Jahren vor seinem Tod spielte für ihn die Folklore seines Heimatlandes eine größere Rolle. Volkstümelnd wurde er dabei nie: In den zwanzig Mazurken für Klavier von 1924/25 bleibt der Tanzcharakter zwar unverkennbar, doch gibt es gegenläufige Rhythmen und eine anspruchsvolle Melodieführung. Viel...

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