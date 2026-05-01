26.05.2026

Katholische Kirche

Eine »KI-Sozialenzyklika«?

Papst Leo XIV. warnt in seiner ersten Enzyklika vor neuen Formen der Sklaverei durch künstliche Intelligenz

Von Susanne Knütter

Nach gut einem Jahr im Amt als Oberhaupt der katholischen Kirche hat Papst Leo XIV. seine erste Enzyklika herausgegeben. Veröffentlicht wurde sie am Montag, datiert ist sie auf den 15. Mai. Ein symbolträchtiges Datum. Denn an diesem Tag war es 135 Jahre her, dass sein Namensvorgänger Leo XIII. seine Enzyklika »Rerum novarum« (»Geist der Neuerung«) veröffentlichte. Damit widmete sich Leo XIII. Fragen des Klassenkampfes und legte die Grundlagen für die katholische Soz...

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