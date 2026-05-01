26.05.2026

Gewalt gegen Landarbeiter

Massaker in Honduras

20 Kleinbauern auf Palmölplantage erschossen

Von Thorben Austen, Quetzaltenango

Am Donnerstag morgen sind in Honduras 20 Kleinbauern und Landarbeiter auf einer Palmölplantage erschossen worden. »Am frühen Morgen des 21. Mai trafen bewaffnete Männer in Polizeiuniformen auf der Finca ein, als sich die Opfer auf die Arbeit auf einer Plantage im Dorf Rigores, Trujillo, Colón, an der honduranischen Karibikküste vorbereiteten«, schrieb die guatemaltekische Zeitung Prensa Libre am Freitag. Unter den Opfern sollen sich auch minderjährige Arbeiter befun...

Artikel-Länge: 2422 Zeichen