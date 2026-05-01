26.05.2026

Spanien

Empfang mit Knüppeln

Spanien: Gewalt gegen baskische Gaza-Aktivisten

Von Carmela Negrete

Sechs baskische Aktivisten der »Global Sumud Flotilla« wurden am Sonnabend von Angehörigen, Freunden und Unterstützern am Flughafen von Bilbao erwartet. Die Aktivisten hatten Hilfsgüter in den durch Israel abgeriegelten Gazastreifen bringen und auf die völkerrechtswidrige Blockade der Enklave aufmerksam machen wollen. Auf ihrem Weg wurden ihre Boote jedoch von der Armee gekapert – sie wurden nach Israel verschleppt und dort misshandelt. Mehrere Aktivisten mussten et...

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