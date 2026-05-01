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26.05.2026
Kolumne von Mumia Abu-Jamal

Rebell gegen das Gefängnissystem

USA: Khalid Raheems Leben war geprägt vom Kampf gegen Masseninhaftierung

Von Mumia Abu-Jamal
Der Name Khalid Raheem sagt vielleicht nicht jedem etwas. Doch für diejenigen, die ihn kannten, war sein Leben ein permanenter Kampf für die schwarze Nation – als Revolutionär, der zum Islam konvertiert war, und als Gefangener, dessen Biographie tief mit Pennsylvanias System der Masseninhaftierung verwoben war. Raheem war zudem ein begnadeter Schriftsteller. In seinem 2021 erschienenen Buch »Panthers That Make Salāt: Memoirs of Incarceration, Survival and Resistance...

Artikel-Länge: 4022 Zeichen

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