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26.05.2026
Umschlag am Hamburger Hafen

Ein Hafen, zwei Terminalbetreiber, große Unterschiede

Hamburg: Während die HHLA deutliche Einbußen verzeichnete, freut sich Eurogate über einen satten Zuwachs

Von Burkhard Ilschner
Es ist gerade gut zwei Wochen her, dass Hamburg den angeblich 837. Geburtstag – das Datum ist nicht unumstritten – seines Hafens grandios gefeiert hat, unter anderem mit einem Weltrekord: Die »größte, temporär aufgebaute schwimmende Bühne der Welt« soll den Hamburgern einen Eintrag ins »Guinness-Buch der Rekorde« beschert haben. Die Ernüchterung folgte wenige Tage später: Die Hafenbehörde Hamburg Port Authority (HPA) sah sich gezwungen, für das erste Quartal 2026 mi...

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