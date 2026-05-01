26.05.2026

Kürzungen und BAföG-Reform

Schicksalsfrage Wachstum

Unionsfraktionschef Spahn verlangt noch mehr Sozialkürzungen und erteilt der BAföG-Reform eine Absage

Von Ralf Wurzbacher

Die Harmonieadresse des Bundeskanzlers in Richtung SPD ist kaum eine Woche alt – und schon wieder hinfällig. Mit seinem öffentlichen Bekenntnis zu weiteren Kürzungen im Sozialbereich hat Unionsfraktionschef Jens Spahn den Burgfrieden in der Koalition jäh abgewürgt. »Staatliche Leistungen wie Bürgergeld, Wohngeld, Elterngeld, BAföG werden wir absehbar nicht erhöhen können«, äußerte sich der CDU-Politiker am Sonnabend im Münchner Merkur. »In manchen Bereichen müssen w...

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