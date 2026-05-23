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23.05.2026
jW-Wochenendgeschichte

Kassandra aus dem Revier

In seinem Roman »Stellenweise Glatteis« hatte Max von der Grün rechte Gewalt vorausgesehen wie kaum ein anderer. Eine Neulektüre anlässlich seines 100. Geburtstags am 25. Mai

Von Sebastian Schweer
Es sind infernalische Szenen, die Max von der Grün in seinem 1973 erschienenen Roman »Stellenweise Glatteis« schildert: Wohnbaracken stehen in Flammen, brennende türkische »Gastarbeiter« springen aus dem Fenster, Schaulustige blockieren die Rettungswege. Max von der Grün beschrieb Formen rechter Gewalt, die Anfang der 1970er so noch nicht praktiziert worden waren. Als kaufmännischer Gehilfe, Funker bei der 2. Fallschirmjägerdivision, Kriegsgefangener in den USA, Mau...

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