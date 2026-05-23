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23.05.2026
Klassiker

»Dekomposition« der Sowjetunion

Dokumentiert. Ende Mai 1941 waren die deutschen Besatzungspläne für die UdSSR fertig: Aushungern der Bevölkerung, Aufteilung des Landes und Zerschlagen der Industrie durch Treuhand und Privatisierung

Im Juni 1940 war die Zentralentscheidung des Zweiten Weltkrieges gefallen. Deutschland beabsichtigte, im Frühsommer 1941 in einem Blitzkrieg die Sowjetunion zu unterwerfen. In Fortsetzung früherer Versuche deutscher Ostexpansion sollte in den Gebieten westlich des Urals und des Kaspisees ein riesiges Kolonialreich entstehen – das deutsche »Ostimperium«. In dessen Schaffung und Beherrschung durch die Eroberung und Ausplünderung der Sowjetunion sah die faschistische F...

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