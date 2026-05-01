23.05.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Da ist das Ding Ehe acht Uhr abends im Berliner Olympiastadion angestoßen wird und die Bayern mit dem VfB Stuttgart um den großen Pott spielen, wird hier bei den Landespokalen entschieden, wer zur nächsten Spielzeit im DFB-Pokal der Herren antreten darf. Die ARD zeigt’s als große Konferenz, u. a. mit Altglienicke gegen den BFC, Halberstadt gegen Halle, Cottbus gegen Krieschow und Koblenz gegen Trier. BRD 2026. → Sportschau. Das Erste, Sa., 11.20 Uhr Leibspeisen des ...

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