23.05.2026

Philosophie

Dichten und vernichten

Über das Sein in Todtnauberg: Am 26. Mai jährt sich der Todestag des Philosophen Martin Heidegger

Von Barbara Eder

In »Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie« beargwöhnt Theodor W. Adorno das Aufkommen einer neuen philosophischen Formation in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Weite Teile des akademischen Betriebs hätten sich vom bislang dominanten Deutschen Idealismus abgewandt und nach einer fundamental anderen Ausrichtung gesucht. Die Anhänger der dazumal noch neuen Denkrichtung zeichneten sich durch ein eigentümliches Idiom aus, das Zuflucht im W...

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