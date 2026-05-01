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23.05.2026
In dieser großen Zeit

Bulletin für irreguläre Nachrichten – Mai 2026: Hohe Walbeteiligung

Von Pierre Deason-Tomory
Wieder Pleite beim ESC Noch schlechter als die deutsche Hupfdohle schnitten in Wien nur zwei Künstler ab, und die wurden wahrscheinlich von der ARD dafür bezahlt. Der Sender erwägt, nächstes Jahr einen tanzenden Wal zum ESC zu schicken. 1.000-Euro-Prämie gescheitert Der Arbeitgeberzuschuss wurde im Bundesrat abgelehnt. Beschlossen wurde das neue Heizungsgesetz. Es besagt, dass weiterhin mit den gescheiterten Gesetzespaketen der Bundesregierung geheizt werden darf. U...

Artikel-Länge: 3283 Zeichen

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