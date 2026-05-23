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23.05.2026
Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Die Zinsen, sie steigen

Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Von Lucas Zeise
Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar sind die Zinsen weltweit gestiegen – in Deutschland ähnlich wie in den anderen Ländern der Euro-Zone, in Großbritannien, Japan und den USA. Die Rendite für zehnjährige deutsche Bundesanleihen erreichte Anfang der Woche 3,2 Prozent, die Rendite für ebenfalls zehnjährige Staatspapiere der USA stieg auf 4,6 Prozent. Beide haben seit Kriegsanfang einen Anstieg von einem halben Prozentpunkt hinter sich. Der Grund für diese nicht ...

Artikel-Länge: 3271 Zeichen

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