23.05.2026

Die Zinsen, sie steigen

Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Von Lucas Zeise

Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar sind die Zinsen weltweit gestiegen – in Deutschland ähnlich wie in den anderen Ländern der Euro-Zone, in Großbritannien, Japan und den USA. Die Rendite für zehnjährige deutsche Bundesanleihen erreichte Anfang der Woche 3,2 Prozent, die Rendite für ebenfalls zehnjährige Staatspapiere der USA stieg auf 4,6 Prozent. Beide haben seit Kriegsanfang einen Anstieg von einem halben Prozentpunkt hinter sich. Der Grund für diese nicht ...

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