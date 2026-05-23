23.05.2026

Venezuela

Caracas autorisiert US-Übung

Wenige Monate nach der US-Aggression gegen Venezuela genehmigt die Übergangsregierung Überflüge der USA

Von Julieta Daza, Bogotá

Für viele Venezolaner stellt es eine erneute Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität ihres Landes dar: Am Donnerstag (Ortszeit) kündigte Außenminister Yván Gil im Nationalfernsehen an, dass die Interimsregierung unter Delcy Rodríguez die US-Botschaft in der Hauptstadt Caracas zur Durchführung einer »Evakuierungsübung« diesen Sonnabend autorisiert habe. Die Übung solle »möglichen medizinischen Not- oder Katastrophenfällen« zuvorkommen. Laut der Mitte...

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