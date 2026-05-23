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23.05.2026
Brief aus Jerusalem

Israel hat nur Platz für ein Volk

Zerstörungen und Vertreibungen in Khan Al-Ahmar, Silwan, Bab Al-Silsila

Von Helga Baumgarten
Die kleine Beduinensiedlung Khan Al-Ahmar auf halber Strecke zwischen Jerusalem und Jericho steht seit langem auf der Liste der zionistischen Kolonisten mit Minister Bezalel Smotrich an der Spitze. Sie wollen, dass die Beduinen endlich von dort verschwinden. Auch das Dorf Silwan, südlich der Jerusalemer Altstadt gelegen, soll vollständig unter die Kontrolle der Kolonisten der Organisation Elad gelangen. Die palästinensischen Bewohner müssen Platz machen für jüdische...

Artikel-Länge: 4257 Zeichen

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