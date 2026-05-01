23.05.2026

Aufschwung oder Depression

Ein bisschen Frühling

Statistikamt meldet Quartalszahlen bei BIP und Pleitenrückgang. Bosse in besserer Stimmung

Von Klaus Fischer

Der Freitag begann überraschend: »Deutsche Wirtschaft mit Schwung ins Jahr gestartet. Exporte stützen Wachstum«, überschrieb die Nachrichtenagentur Reuters einen Bericht, der so oder gleichlautend in den bürgerlichen Medien schnell Verbreitung fand. Was war geschehen? Am Morgen hatte das Statistische Bundesamt (Destatis) neue Erkenntnisse zur BRD-Konjunktur im ersten Quartal des Jahres mitgeteilt. Demnach stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent. »Nach de...

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