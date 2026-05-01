23.05.2026

»Jahresbericht Rüstungskontrolle«

Schuld sind die anderen

Russland und China bedrohen »unsere« Sicherheit, bescheinigt die Regierung im Bericht »Rüstungskontrolle«

Von Kristian Stemmler

In einer Zeit forcierter Aufrüstung wird im Bundestag über das Thema Abrüstung debattiert. Am Freitag stand der »Jahresbericht Rüstungskontrolle 2025« auf der Tagesordnung, in dem die Bundesregierung über die globale Rüstungsentwicklung, Abrüstungsbemühungen und die Nichtverbreitung von Nuklearwaffen informiert. Schon eingangs macht die Regierung klar, dass sie mit Abrüstung wenig am Hut hat. Der »sicherheitspolitische Schwerpunkt« liege auf der »Stärkung unserer Ab...

Artikel-Länge: 3299 Zeichen