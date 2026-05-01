Vor zwei Jahren scheiterte der Klub aus dem Vorort Aston von Birmingham in den Halbfinals der Conference League am späteren Champ Olympiakos Piräus. Vergangene Saison war Endstation im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain (äußerst knapp). Paris gewann den Wettbewerb. Bei der WM 2018 in Russland verlor Argentinien gegen Kroatien und wurde von Frankreich eliminiert. Das wurden die beiden Finalisten, und 2022 in Katar sah die Welt dann richtig a...

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