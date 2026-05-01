22.05.2026
Reaktionärer Rollback
Antifeministen mit Reichweite
Dokumentarfilm widmet sich Aktivisten der »Manosphere«, verfehlt aber tiefergehende Analyse
Von Mara Luise Günzel
Scrollt man ein wenig durch die sogenannten sozialen Netzwerke, fällt einem schnell auf, dass es für nahezu alles und jeden eine Nische gibt. Jedes Thema hat seine Influencer, die ihre Meinung dazu kundtun. Egal, ob es um Hausrenovierungen, Bücher oder ums Angeln geht. Doch nicht nur diese vergleichsweise harmlosen Hobbys haben ihre Contenterstellerinnen und Ersteller. Auch politische Inhalte und Geschlechterverhältnisse werden verhandelt. Seit den späten 2010er Jah...
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