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22.05.2026
Reaktionärer Rollback

Antifeministen mit Reichweite

Dokumentarfilm widmet sich Aktivisten der »Manosphere«, verfehlt aber tiefergehende Analyse

Von Mara Luise Günzel
Scrollt man ein wenig durch die sogenannten sozialen Netzwerke, fällt einem schnell auf, dass es für nahezu alles und jeden eine Nische gibt. Jedes Thema hat seine Influencer, die ihre Meinung dazu kundtun. Egal, ob es um Hausrenovierungen, Bücher oder ums Angeln geht. Doch nicht nur diese vergleichsweise harmlosen Hobbys haben ihre Contenterstellerinnen und Ersteller. Auch politische Inhalte und Geschlechterverhältnisse werden verhandelt. Seit den späten 2010er Jah...

Artikel-Länge: 3995 Zeichen

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