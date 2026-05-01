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22.05.2026
Stand der Dinge

Vom Verdruss

Geraune

Von Stefan Heidenreich
Die Wähler leiden unter Politikverdrossenheit, heißt es immer wieder. Das ist falsch. Die Wurzel des Verdrusses liegt anderswo, nämlich im Entzug des Politischen. Die Verdrossenheit geht nicht vom Volk aus, sondern von der Politik selbst. Im Sinn der antiken Staatstheorie lässt sich die Abwendung vom Politischen als schleichender Niedergang der Demokratie beschreiben. Zwar vollzieht er sich heute anders als vor zweieinhalb Jahrtausenden, aber das Ergebnis bleibt das...

Artikel-Länge: 4320 Zeichen

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