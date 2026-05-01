Gerade beginnt in Leipzig die 33. Auflage des Wave-Gotik-Treffens, das als bedeutendstes europäisches Festival der schwarzen Szene bis zum Pfingstmontag etwa 20.000 Besucher vereint. Längst ist in der Messemetropole die Schockstarre der Anfangsjahre seit dem Auftakt 1992 einer intensiven Vorfreude auf das Erscheinen der Gruftis gewichen. Die Bewohner wissen mittlerweile, dass es sich um eine der tolerantesten und friedlichsten subkulturellen Erscheinungen überhaupt ...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.