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22.05.2026
Festival

Schwarz und farbenfroh

Das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig

Von Sören Bär
Gerade beginnt in Leipzig die 33. Auflage des Wave-Gotik-Treffens, das als bedeutendstes europäisches Festival der schwarzen Szene bis zum Pfingstmontag etwa 20.000 Besucher vereint. Längst ist in der Messemetropole die Schockstarre der Anfangsjahre seit dem Auftakt 1992 einer intensiven Vorfreude auf das Erscheinen der Gruftis gewichen. Die Bewohner wissen mittlerweile, dass es sich um eine der tolerantesten und friedlichsten subkulturellen Erscheinungen überhaupt ...

Artikel-Länge: 2568 Zeichen

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