Gibt so Paare: Kinderwunsch, knick knack, schwanger mit einem Sohn und einer Tochter, Familienplanung abgehakt. Bei anderen will und will es jahrelang nicht klappen, so sehr sie sich auch mühen. Gut, es gibt schlimmere Mühsal. Und Fortpflanzung ist auch nicht immer empfohlen, geht doch einige Verantwortung damit einher. »Conny hat ’ne Katzenallergie, Hunde dürfen wir in der Wohnung nicht, also haben wir uns Kinder angeschafft.« So Paare gibt es ja auch. Der unerfüll...

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