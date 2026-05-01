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22.05.2026
Finanzkapitalismus

Schall und Rauch und Marskolonien

Börsengang von Space X: Unterlagen geben Einblick in Konzernsituation und -strategie

Von Luca von Ludwig
Noch in diesem Sommer will das vom Multimilliardär Elon Musk gegründete und geführte Raumfahrtunternehmen Space X an die Börse gehen. Der Konzern und Investoren erhoffen sich den lukrativsten Börsengang in der Geschichte mit einer Bewertung von 1,75 Billionen US-Dollar. Am Mittwoch nachmittag (Ortszeit) veröffentlichte die US-Börsenaufsicht die Unterlagen für das am 12. Juni geplante IPO (Initial Public Offering), wodurch Einblicke in die geschäftliche Situation und...

Artikel-Länge: 3895 Zeichen

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