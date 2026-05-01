Die Personalie Alex Saab sorgt erneut für Schlagzeilen in Venezuela. Der kolumbianisch-venezolanische Geschäftsmann, ehemalige Industrieminister und Vertraute des vom US-Militär nach Washington entführten venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro wurde am Sonnabend in die USA ausgeliefert. Die Migrationsbehörde SAIME sprach Saab in dem Zusammenhang seine venezolanische Staatsbürgerschaft ab – nur Ausländer dürfen abgeschoben werden – und beschuldigte ihn, Straftate...

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