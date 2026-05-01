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22.05.2026
Korea

Norden schlägt Süden

Frauenfußball in Korea: Champions-League-Halbfinale hat Dialog wohl nicht befördert, aber auch keinen Eklat

Von Martin Weiser, Seoul
Mit einem glücklichen 2:1-Sieg hat der Verein Naegohyang aus Pjöngjang am Mittwoch abend gegen die Fußballerinnen des Suwon FC Women den Einzug ins Finale der Asia Women’s Champions League geschafft. In der Vorrunde vor sechs Monaten konnte Naegohyang das südkoreanische Team noch deutlich mit 3:0 schlagen. Dieses Mal wurde das erste Tor der Nordkoreanerinnen wegen Abseits aberkannt, Suwon spielte später einen Kopfball an den Pfosten. Zehn Minuten vor Schluss versemm...

Artikel-Länge: 3939 Zeichen

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