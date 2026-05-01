22.05.2026
Korea
Norden schlägt Süden
Frauenfußball in Korea: Champions-League-Halbfinale hat Dialog wohl nicht befördert, aber auch keinen Eklat
Von Martin Weiser, Seoul
Mit einem glücklichen 2:1-Sieg hat der Verein Naegohyang aus Pjöngjang am Mittwoch abend gegen die Fußballerinnen des Suwon FC Women den Einzug ins Finale der Asia Women’s Champions League geschafft. In der Vorrunde vor sechs Monaten konnte Naegohyang das südkoreanische Team noch deutlich mit 3:0 schlagen. Dieses Mal wurde das erste Tor der Nordkoreanerinnen wegen Abseits aberkannt, Suwon spielte später einen Kopfball an den Pfosten. Zehn Minuten vor Schluss versemm...
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