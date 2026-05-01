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22.05.2026
Erneuerbare Energieträger

Windkraft ohne Rückenwind

Branchenverband: Energieriesen erwägen Aus von Offshoreprojekten in Nord- und Ostsee

Von Oliver Rast
Flaute in der Branche – bei Projektentwicklern von Offshorewindparks in Nord- und Ostsee. Big-Player haben Milliarden Euro für den Zuschlag gezahlt – und erwägen nun einen Rückzieher, berichtete das Handelsblatt in seiner Donnerstagausgabe. Laut Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) seien Projekt- und Beschaffungsvolumina in Höhe von bis zu 50 Milliarden Euro in Gefahr. Offenbar ist Branchenmultis wie Total Energies und BP die Realisierung der Anlagen vor den Küs...

Artikel-Länge: 4238 Zeichen

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