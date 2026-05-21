21.05.2026
Doping
Alles ausprobieren
Am Sonntag werden in Las Vegas die Enhanced Games ausgetragen
Von Marc Hieronimus
Ohne Hilfsmittel ist lange niemand so schnell gelaufen wie Ben Johnson am 24. September 1988, einschließlich ihm selbst, denn er war ja bekanntlich gedopt. Das Testosteron bescherte ihm nicht nur Muskeln und für drei Tage den Titel »schnellster Mensch der Welt«, sondern in der unzuverlässigen Erinnerung auch die picklige Haut eines typischen Heranwachsenden. Jetzt finden am 24. Mai in Las Vegas die sogenannten Enhanced Games statt (»enhanced« bedeutet in etwa »verbe...
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