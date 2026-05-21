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21.05.2026
Absage von Industriall

Arbeiterfeind Mercedes

Industriall kündigt Zusammenarbeit mit Autobauer

Der internationale Gewerkschaftsverband Industriall hat seine Zusammenarbeit mit dem Autohersteller Mercedes-Benz aufgekündigt. Die Entscheidung folge auf jahrelanges, dokumentiertes gewerkschaftsfeindliches Verhalten von Mercedes-Benz in seinem Werk in Tuscaloosa, Alabama, hieß es von Industriall-Generalsekretär Atle Høie in einer Mitteilung am Dienstag. Hintergrund ist eine Abstimmung über die gewerkschaftliche Interessenvertretung im Werk Tuscaloosa im Jahr 2024....

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