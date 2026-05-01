No money, no problems Der Geldadel hat es nicht gern, wenn es in seinem Inneren zu unnötigen Friktionen kommt. Und also wird Lorelai von ihrer Mutter dazu angehalten, auf das erste Date mit dem Egolappen Peyton ein zweites folgen zu lassen. Schließlich gibt es, wo es keine anderen Sorgen gibt, nichts Schlimmeres, als wenn über eine getratscht wird. USA 2002. → Gilmore Girls: Ein verpatztes Date. Sixx, 13.55 Uhr Meeresblick sein Vadder Wahrzeichen von Triest ist das ...

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