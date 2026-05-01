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21.05.2026
Schweiz

Die Grenzen der Neutralität

Hochriskante Geschäftsmodelle und geopolitische Verwicklungen. Über den Ausschluss der MBaer Merchant Bank aus dem US-Dollar-System, die Macht des US-Finanzministeriums und die Probleme des Schweizer Finanzplatzes

Von Dominic Iten
Eine weitere Schweizer Bank ist Geschichte. Die Boulevardzeitung Blick spricht von einer »Hinrichtung« – und tatsächlich: Mit dem Ausschluss der MBaer Merchant Bank aus dem US-Dollar-System wurde das Schicksal der Zürcher Bank quasi über Nacht besiegelt. Die nun anstehende Liquidation der MBaer markiert einen weiteren Einschnitt in der Entwicklung des Schweizer Finanzplatzes und verdeutlicht einmal mehr, wie stark diese von außen getrieben wird. Zum wiederholten Mal...

Artikel-Länge: 18517 Zeichen

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