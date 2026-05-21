Eine weitere Schweizer Bank ist Geschichte. Die Boulevardzeitung Blick spricht von einer »Hinrichtung« – und tatsächlich: Mit dem Ausschluss der MBaer Merchant Bank aus dem US-Dollar-System wurde das Schicksal der Zürcher Bank quasi über Nacht besiegelt. Die nun anstehende Liquidation der MBaer markiert einen weiteren Einschnitt in der Entwicklung des Schweizer Finanzplatzes und verdeutlicht einmal mehr, wie stark diese von außen getrieben wird. Zum wiederholten Mal...

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