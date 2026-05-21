»Wenn Milliarden gestohlen werden, sind sie die Profis, die sie zurückholen«, wirbt der Trailer von Guy Ritchies neuestem Heist-Film »In the Grey« vielversprechend. Nach 98 Minuten Film möchte man ergänzen: »Außer Spesen, ein paar Knallereien und markigen Sprüchen nichts gewesen.« Drei Jahre nach seiner Ankündigung hat der Actionthriller des Exmannes von Madonna am Startwochenende in den USA gerade mal drei Millionen US-Dollar eingespielt. Kein Wunder, denn das anfä...

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