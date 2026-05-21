Zum Inhalt der Seite
21.05.2026
Kino

Außer Spesen nichts gewesen

Guy Ritchie hat mit »In the Grey« mal wieder einen Heist-Film gedreht

Von Marc Hairapetian
»Wenn Milliarden gestohlen werden, sind sie die Profis, die sie zurückholen«, wirbt der Trailer von Guy Ritchies neuestem Heist-Film »In the Grey« vielversprechend. Nach 98 Minuten Film möchte man ergänzen: »Außer Spesen, ein paar Knallereien und markigen Sprüchen nichts gewesen.« Drei Jahre nach seiner Ankündigung hat der Actionthriller des Exmannes von Madonna am Startwochenende in den USA gerade mal drei Millionen US-Dollar eingespielt. Kein Wunder, denn das anfä...

Artikel-Länge: 3508 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe