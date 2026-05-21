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21.05.2026
Sachsen-Anhalt

Verlieren können

Briefe aus Blauland

Von Bernhard Spring
Lieber Freund, in Dessau gibt es bald elf neue Arbeitslose – und das ist erst mal eine gute Nachricht. Ja, doch! Das sind nämlich Mitarbeitende der Landtagsabgeordneten Nadine Koppehel (AfD), die sich über die Mitarbeiterpauschale des Landes ganze 16 Angestellte gleichzeitig leistet. Bzw. leistete. Denn damit hat die Landesregierung von Sachsen-Anhalt mit Hilfe der Linken und der Grünen Schluss gemacht. Maximal fünf Angestellte darf nun jeder Abgeordnete haben. Dies...

Artikel-Länge: 1964 Zeichen

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