21.05.2026
Argentinien
Kettensäge gegen Universitäten
Argentinien: Regierung blockiert Hochschulfinanzierung. Hunderttausende protestieren gegen Hungerlöhne
Von Florencia Beloso, Buenos Aires
Das öffentliche Universitätswesen Argentiniens ist – wie so viele andere soziale Institutionen – vom Austeritätskurs der Regierung unter Javier Milei bedroht. Am 12. Mai gingen allein in der Landeshauptstadt Buenos Aires 600.000 Menschen auf die Straße, um die Einhaltung des Gesetzes zur Finanzierung der Universitäten und eine dringend benötigte Lohnerhöhung für die Beschäftigten des akademischen Betriebes zu fordern. Landesweit beteiligten sich über eine Million an...
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