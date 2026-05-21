21.05.2026
Krieg gegen Iran
Drohungen werden lauter
Wiederaufnahme von US-Krieg gegen Iran rückt näher
Von Ina Sembdner
Der Iran hat am Mittwoch auf neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump reagiert und erklärt, den Krieg über den Nahen Osten hinaus auszuweiten, sollten die USA erneut angreifen. Trump hatte zuvor am Dienstag kundgetan: »Ich war nur eine Stunde davon entfernt, mich heute dazu zu entschließen«, wie er gegenüber Reportern im Weißen Haus sagte. Aber er habe eine neue Angriffswelle in letzter Minute abgesagt, um mehr Raum für Diplomatie zu schaffen. Weiter behauptete ...
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