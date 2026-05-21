US-Präsident Donald Trump hat sein Ziel erreicht: In seinem Bestreben, illoyale Republikaner zu bestrafen, konnte er am Dienstag (Ortszeit) einen weiteren Sieg verbuchen. Der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie verlor die Vorwahlen in Kentucky gegen Ed Gallrein, einen ehemaligen Navy Seal, der vom Präsidenten unterstützt und durch hohe Ausgaben zionistischer Gruppen gestützt wurde. Nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen kommt Gallrein laut CNN auf ...

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