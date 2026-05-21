Nach rund zwei Monaten in Haft sind die jordanischen Kommunisten Omar Awad und Bahaa Al-Din Elijan wieder auf freiem Fuß. Das berichteten am Sonntag mehrere lokale Medien sowie die Kommunistische Partei Jordaniens (JCP). Nach Angaben der Partei war der Arzt Awad, Mitglied des Zentralkomitees, gemeinsam mit dem Studenten und Aktivisten Elijan Anfang März festgenommen worden. Die Behörden nannten weder Gründe noch konkrete Vorwürfe. Auch der Journalist Osama Abu Sein ...

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