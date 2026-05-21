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21.05.2026
Landwirtschaftspolitik

Importbann für Fleisch aus Brasilien

EU-Kommission verhängt Einfuhrverbot ab September wegen Antibiotikaeinsatz. Freie Bauern fordern sofortigen Handelsstopp

Von Oliver Rast
Für deutsche Bauernorganisationen ist es ein Teilerfolg: der Importbann von Fleisch aus Brasilien. Die EU-Kommission hat ein Einfuhrverbot für Rinder, Pferde und Geflügel verhängt – lebend oder verarbeitet, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) in ihrer Mittwochausgabe. Das Verbot soll ab September gelten. Der Grund: Brasilianische Landwirte unterlaufen EU-Regeln zur Verhinderung von Antibiotikaresistenzen. Erzeuger in der EU müssten die Standards seit...

Artikel-Länge: 4310 Zeichen

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